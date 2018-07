Kultsong 'Africa'Weezer covern Toto: Warum das unser Sommerhit sein sollte

Facebook

Weezer haben "Africa" von Toto gecovert © Atlantic Records

Süffisant könnte man sagen: Wer schon so lange im Geschäft ist wie Toto, muss irgendwann zwangsläufig damit rechnen, dass ihn der Hype erwischt. Und jetzt ist es passiert: Ausgerechnet „Africa“, die 80er-Jahre-Perle, wurde Opfer der Coversong-Industrie. „Africa“ der Gassenhauer, der schon unzählige Amateur- und Profi-DJs aus der wohl größten Malaise hinter dem DJ-Pult gerettet hat: nämlich genau dann, wenn vor dem DJ-Pult absolute Flaute herrscht, die Sekunden zu Stunden werden. Nie liegen Hero und Zero näher beieinander, ist Zeitlupe körperlich spürbarer, als dann, wenn die letzte Platte zwar nicht zündet, sich aber weiterhin dreht und dreht und dreht. Die Energie des Publikums wird dann zu gefährlicher Strahlung. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Es kommt Superman und holt den DJ raus oder – was für gewöhnlich eher passiert – es sind die großen 4.58 Minuten von „Africa“. Das immer funktionierende Hit-Aspro, wenn es seitlich von der Tanzfläche in den Köpfen zu brodeln beginnt.

