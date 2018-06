Nach „Toni Erdmann“ verkörpert Peter Simonischek wieder eine große und wichtige Kinorolle. In „Dolmetscher“ reist er in die Nazi-Vergangenheit zurück.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Simonischek © (c) APA/AFP/STEFANIE LOOS

Die Geschichte beginnt damit, dass der in Bratislava lebende Dolmetscher Ali Ungár nach Wien reist, um Rache am mutmaßlichen Mörder seiner Eltern zu üben. Er sucht den ehemaligen SS-Schergen Karl Graubner, trifft aber nur dessen Sohn Georg an. Der erklärt, der Vater sei tot. Georg beginnt, die Familiengeschichte, die er nicht wirklich kennt, aufzuarbeiten. Er reist mit Ali in die Slowakei, spricht dort mit Zeitzeugen und kommt der schrecklichen Wahrheit immer näher.