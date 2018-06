Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mao-Bibel war ein Statussymbol der 68er-Bewegung © (c) dapd (Akira Suemori)

Die Mao-Bibel musste immer dabei sein. Gut sichtbar getragen, diente sie als Statussymbol. Die meisten in dem handlichen Büchlein enthaltenen Zitate erreichten kaum das Niveau von Kalendersprüchen, andere klangen grauenhaft kriegerisch. Das magische Wort „Kulturrevolution“ überdeckte alles. Ein Götzendienst für einen Massenmörder, ein verheerender Irrtum in jener Zeit. Entschuldbar am ehesten durch die Tatsache, dass es 1968 so gut wie keine Nachrichten über das wahnwitzige Wüten von Mao in China gab. Lediglich einige Propagandafilmchen machten die Runde. Zur Bibel gehörte auch die Mao-Kappe.

Von den großen Studentenunruhen wurde Österreich nur gestreift. Die Mythenbildungen und Verklärungen folgten erst später. Was blieb, war viel Theater auf einer realen Bühne, mit Feindbild-Attrappen. Die maoistische Studentenorganisation wirkte wacker mit. Es war eine überschaubare Gruppe. Vorwiegend in Wien hatten sich neben den Maoisten die Trotzkisten eingenistet, als GRM, Gruppe revolutionärer Marxisten. Sie hatten, reichlich bestückt mit exzellenten Rhetorikern, keine kleinen Ziele vor Augen. Sie planten die Weltrevolution.

Regelmäßig reisten die Wiener Trotzkisten zu Teach-ins in die Landeshauptstädte. Die ideologischen Debatten und lautstarken Streitgespräche in der jeweiligen Uni-Mensa dauerten etliche Stunden. Am Ende siegten stets die Trotzkisten. Die große Mehrheit der Maoisten stammte aus gutbürgerlichen Häusern. Sie kamen häufig mit teuren Autos zu den Treffen, Geschenk ihrer Väter zur Matura oder zu sonstigen Anlässen. Bevorzugt waren Cabrios, mit offenem Schiebedach. Nach dem Ende der Treffen düsten sie in ihren Cabrios davon, die Faust möglichst weit nach oben gereckt. Radical chic war das.

Foto © (c) AP

Bald teilte sich die MSO in zwei Gruppen. Ein Teil widmete sich der Theorie, der andere der Praxis. Die Praxis-Gruppe war zuständig für den Arbeiterkampf und den Schulterschluss mit dem Proletariat. Mit Transparenten wurde Stellung bezogen vor den Toren der größeren Fabriken, auch Flugblätter waren im Gepäck. „Streik“, „Lasst euch nicht ausbeuten!“ und ähnliche Parolen waren auf den Transparenten zu lesen. Die herauskommenden Arbeiter marschierten rasch vorbei, einige blieben stehen. Sie reagierten wütend. Tumulte blieben nicht aus. Die zerstörten Transparente, quer verstreut, boten keinen schönen Anblick. Der Erkenntniswert war nicht gering, wurde aber nicht selten ignoriert.



Filmstar Brigitte Bardot machte international Werbung für den Mao-Look; sie zeigte sich begeistert. Viele taten es ihr nach. Die Frauenbewegung, ein wichtiges Kind dieser Zeit, nahm anderswo ihren Anfang. Demonstriert wurde häufig. Die Themen wechselten. Einmal war der Vietnamkrieg an der Reihe, dann die Militärdiktatur in Chile und das Ende des Prager Frühlings. Stets marschierten Stapo-Leute mit, bald schon kannte und grüßte man sich. „Hoch die internationale Solidarität“, wurde lautstark gerufen. Bei einer der Demos scherte ein Freund aus, er wollte nicht mehr schreien, ich teilte diese Meinung. Die friedfertige Individual-Anarchie bot sich als praktikable Alternative an; mit Selbstbestimmung, Misstrauen gegen die Politik, individueller Suche nach Neuem und intensiver Lektüre.

Französische Philosophen kamen des Weges, Ken Kesey (damals nur im Original erhältlich) mit seinem „Kuckucksnest“, Adorno, Marcuse, Günther Anders, die Forum-Stadtpark-Autorinnen und -Autoren sowieso, und viele andere auch. Jahre später kam es zu Zufallsbegegnungen mit einstigen Hauptakteuren. Nicht wenige hatten gute Jobs, in der Landesregierung oder beim Magistrat, Pragmatisierung inklusive. Befragt nach dem deutlichen Gesinnungswandel, folgte, mit Verschwörungsgehabe, die Standard-Antwort, meist fast geflüstert: Der lange Marsch durch die Instanzen sei das. Wie einst von Rudi Dutschke proklamiert.

Und im Stadtpark blühten die Bäume.

Teil 2 der Geschichte. Über die Achter im Räderwerk. Natürlich hatten die Politiker Angst. Es war die erste, gigantische Jugendbewegung, antiautoritär, polemisch, mit klaren Forderungen und neuen kollektiven Initiativen. Bruno Kreisky, SPÖ-Chef, damals in der Opposition, spöttelte über die „Revolutionsharlekine“.

Er hatte andere Probleme. In Südösterreich trug die SPÖ den Beinamen NSPÖ, reich an Ex-Nazis in hohen Positionen. Sie saßen auch in den Universitäten und anderen wichtigen Institutionen. Der Auftritt der Aktionisten am 7. Juni in der Uni Wien galt als Skandal. Die Künstler kamen vor Gericht, die psychologischen Gutachten stammten von Heinrich Gross, dem berüchtigten NS-Euthanasiearzt. Er war aktives Mitglied der SPÖ, skandalbefreit. Dass von der brodelnden braunen Suppe nach Jahren des Schweigens endlich der Deckel wegflog, zählte zu den wichtigsten Verdiensten der 68er-Gesinnung, Hand in Hand mit dem stark aufkommenden Antifaschismus.

Heinrich Gross, auf einem Archivbild 1979 Foto © APA (Votava)



Das Rad der Geschichte, gekennzeichnet durch Prüderie, Intoleranz, Unterdrückung, strafrechtlicher Verfolgung, etwa der Homosexuellen, bekam einige Achter ab und drehte sich in eine neue Richtung. Das sarkastische Urteil von Peter Sloterdijk steht für sich: „Wir 68er haben mit Erfolg Hitler verhindert. Allerdings mit fünfzigjähriger Verspätung.“ Das hat schon seine Richtigkeit. Vieles ließ sich nicht verhindern, verändern aber schon. Allem voran die Denkweisen.

Angelangt am Ende der Fahnenstange? Nicht ganz. Auch die friedfertige Individual-Anarchie feiert ihren 50er. Momentaufnahmen aus bewegten Zeiten.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.