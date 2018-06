Facebook

Das legendäre Jahr 1968 - Zeit des Umbruchs und Höhepunkt der Studentenbewegung. Ein Sonderheft der Kleinen Zeitung mit folgenden Inhalten:

+ Bekenntnisse eines Polit-Ignoranten: Eine ganz persönlicher Rückblick auf das Jahr 1968.

+ Der große Konflikt der Generationen: Wie die 68er in Österreich und Deutschland gegen die nicht aufgearbeitete Nazi-Vergangenheit der Eltern revoltierte.

+ Der Weg in die Gewalt: Im Jahr 1968 wurde die Keimzelle gelegt zu Terror-Organisationen wie der Baader-Meinhof-Bande.

+ War alles falsch? 68er-Veteran und Historiker Götz Aly über das Jahr 1968 und was davon bleibt.

+ Die vielen Farben des Protests: In den USA haben die US-Bürgerrechtsbewegung und die Proteste gegen den Vietnam-Krieg eine Welle losgetreten.

+ Eine Frage des Gewissens: Walter Kirchschläger erinnert sich an die Rolle seine Vaters beim "Prager Frühling".

+ "Seid Realisten, verlangt das Unmögliche!": Die Studentenprotest in Frankreich.

+ Die Kunst des Extrems: Die Kunst der Sechziger drängte ins Leben und rebellierte gegen die Ordnung.

+ Utopie der freien Liebe: 1968 und das Ende der bourgeoisen Besitzansprüche, die uneingeschränkte Triebentfaltung.

+ Sympathien für den Teufel und für "Mama": Rockmusik war der Soundtrack des Protests.

+ Zurück in die modische Zukunft: In den 1960er-Jahren gaben insbesondere fünf Designer modisch den Ton an.

+ Hippie, Hippie, Hurra! Friede, Freude, Blumenkranz - 1968 erlebte die Spezies Hippie ihre Blütezeit.

+ "Individualismus ist politisch völlig unwirksam": Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier über die heutige Jugend, ihre Selbstoptimierung und politisches Desinteresse.

+ Was ist für Sie vom Jahr 1968 geblieben? Prominente Österreicher erinnern sich an die Zeit des Umbruchs.

+ Die Achter im Rad der Geschichte: Auch die friedfertige Individual-Anarchie feiert ihren 50er. Momentaufnahmen aus bewegten Zeiten.

