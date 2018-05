Facebook

Götz Aly © dpa (Z1021 Peter Endig)

Warum weckt 1968 selbst so viele Jahre danach noch so starke Emotionen?

GÖTZ ALY: Diese Revolte hatte etwas sehr Rechthaberisches. Sie hat Menschen hervorgebracht, die glaubten, auf der besseren Seite der Menschheit zu stehen. Ohne selber eine reale Leistung zu vollbringen, haben sie daraus ein Gefühl der moralischen Überlegenheit abgeleitet. Dieser Gestus ist den Achtundsechzigern geblieben. Wenn ich zum 65. Geburtstag eines ehemaligen Genossen eingeladen bin, dann treffe ich auf eine von sich überzeugte Gesellschaft, die revolutionsselig ihre Sturm-und-Drang-Zeit als Geschichte einer frommen Heilsarmee verklärt. Versucht man, dieses Selbstbild zurechtzurücken, reagieren viele empfindlich.

Sie gehörten damals zu den radikalsten Revoluzzern. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?

GÖTZ ALY: 1968 war wie eine religiöse Erweckungsbewegung. Und es funktionierte auch wie eine Sekte. Wir waren die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft. Das Verstörende daran ist, wie rasch wir uns eine eigene innere und nach außen hermetisch abgeriegelte Wahrheit geschaffen haben, die fern jeder Realität war.

In Ihrer furiosen, in Buchform erschienenen Abrechnung mit 1968, „Unser Kampf“, schreiben Sie, Sie hätten Dinge getan, für die Sie sich heute schämten. Was für Dinge meinen Sie denn?

GÖTZ ALY: Da ist ein besonders schäbiges Flugblatt, mit dem wir 1971 zur „Schweinejagd“ an der Freien Universität in Berlin aufgerufen haben. Die „Schweine“ waren liberale Professoren. Sie und nicht die alten Nazis, die zum Teil offen mit uns sympathisierten, waren unsere Hauptfeinde, weil wir sie für die klugen Charaktermasken des kapitalistischen Systems hielten. Was mir heute am peinlichsten ist: Das größte „Schwein“ war Richard Löwenthal, der als Jude verfolgt worden und trotzdem aus dem Exil zurückgekehrt war. Er wurde auf der Karikatur mit dem antisemitischen Schlachtruf „Hepp!“ auf dem Misthaufen der Geschichte entsorgt.

Für Sie ist der Exzess im Rückblick kein Zufall. Warum?

GÖTZ ALY: 1968 war getrieben von den Pathologien des 20. Jahrhunderts. So wie unsere Väter, die sich als Junge für die Nationalsozialisten begeistert hatten, wollten auch wir Achtundsechziger eine neue Welt erschaffen. So wie sie dachten wir in einem Freund-Feind-Schema und haben die Kuhwärme des Kollektivs gesucht. Und so wie sie waren auch wir bereit, die Hindernisse auf dem Weg ins Gelobte Land mit Gewalt aus dem Weg zu räumen. Wenn man heute im Tagebuch von Rudi Dutschke liest, dann ist das von A bis Z revolutionsromantisches, totalitäres Denken. Als sein Kampfgenosse Fritz Teufel ins Gefängnis musste, hielt Dutschke eine Rede, in der er an den Brand des Wiener Justizpalastes im Jahr 1927 erinnerte. Das war ein klarer Aufruf zur Gewalt!

Aber trennt die Achtundsechziger insgesamt nicht mehr von ihren Vätern, als sie verbindet?

GÖTZ ALY: Unsere Väter waren vom Krieg schwer traumatisierte, schwache Individuen. Spätestens 1945 war ihnen klar, dass sie für die falsche Sache gekämpft hatten. Das hat zu verhärteten Familien und seltsamen Autoritäten geführt, die wussten, dass sie keine waren. Dieser Enge wollten wir entfliehen. Doch wir haben vom totalitären Gift mehr abgekriegt, als uns bewusst war.

Viele Achtundsechziger halten sich zugute, erst ihr Protest habe zu Demokratisierung, zu sexueller Befreiung und intensiver Beschäftigung mit der NS-Zeit geführt. Wollen Sie das leugnen?

GÖTZ ALY: Das ganze Gerede ist doch Quatsch! Die Ludwigsburger Zentrale Stelle für NS- und Kriegsverbrechen wurde bereits 1958 gegründet, ab 1963 fanden die Auschwitz-Prozesse statt. Als die Revolte losbrach, waren die gesellschaftlichen Reformen in der Bundesrepublik voll im Gange; zur sexuellen Selbstfindung hat Oswalt Kolle mit seinen populären Filmen sicherlich mehr beigetragen als irgendwelche Kommunarden, die sich nackt auszogen und auf Gruppensex machten. Aufklärerisch-emanzipatorisch wäre es gewesen, die Angebote anzunehmen, die damals zur Genüge auf dem Tisch lagen. Doch wir haben nicht mitgemacht. Wir haben in den Abgrund von Auschwitz geblickt und sind zurückgeschreckt. Wir haben die große Schuld der Deutschen auf die kleinere Schuld der Amerikaner im Vietnam draufgepackt und auf den Demos „USA, SA, SS“ gebrüllt. Anstatt unser bipolares Gut-Böse-Denken zu überwinden, haben wir uns in die existenziell vereinfachte Logik des Schützengrabens eingesponnen.

War alles falsch?

GÖTZ ALY: Es war, wie es war. Wir waren Getriebene, hatten diesen Konflikt nicht in der Hand und konnten ihm nicht entrinnen. Karl Marx hat gesagt, die Geschichte finde einmal als Tragödie statt und wiederhole sich als Farce. Wenn dem so ist, war Adolf Hitlers Machtergreifung im Jahr 1933 die Tragödie und die Revolte von 1968 die Posse.

Was bleibt von 1968?

GÖTZ ALY: Das glückliche Scheitern unserer Ideen. Nach zehn, fünfzehn Jahren haben die meisten wieder ins bürgerliche Leben zurückgefunden. Anstatt den Schah in Teheran stürzen zu wollen, haben die einen nur noch Müsli gegessen. Die anderen wiederum haben in einer Mittwochgruppe nach dem G-Punkt gesucht oder Bürgerinitiativen für die Einrichtung von Spielstraßen gegründet. Aus Weltrevolutionären sind angepasste Bürger geworden. Und das ist gut so.

Zur Person Götz Aly, geboren am 3. Mai 1947 in Heidelberg, ist Journalist und Buchautor. Er besuchte die Deutsche Journalistenschule in München und studierte in Berlin Geschichte und Politologie. Zahlreiche Publikationen zum Nationalsozialismus. Zuletzt: „Europa gegen die Juden“. 1968 war Aly selbst Aktivist. Mit dem Buch „Unser Kampf. 1968 ein irritierter Blick zurück“ (S. Fischer) störte er 2008 die Jubiläumsseligkeit der Achtundsechziger.

