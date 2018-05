Facebook

© AP (Desmond Boylan)

Die Erinnerung ist ein nonchalanter Betrüger. Vor allem, wenn sie einen selbst betrifft. Natürlich habe ich, Pflasterstein und Molli in den Händen, 1968 Dutzende Demos angeführt. Natürlich hatte ich die Kritische Theorie der Philosophen Adorno, Horkheimer, Habermas & Co im kleinen Finger. Natürlich habe ich am hochrangigen antiimperialistischen Diskurs teilgenommen. Natürlich war ich bei Kunst und Revolution, der sogenannten Uni-Ferkelei, in Wien anwesend und habe für Günter Brus das Toilettenpapier parat gehalten. Und, na ja, Kaufhäuser habe ich keine angezündet, bloß im Rahmen eines Roadtrips durch England einmal ein paar Fischkonserven geklaut.

Womit wir der tatsächlichen Wahrheit etwas näher sind: Nein, kein Molotowcocktail, keine Pflastersteine, vielmehr habe ich durchaus begehrlich den blanken Busen der anmutigen Kommune-1-Ikone Uschi Obermaier bewundert und mir gewünscht, wenigstens für eine Nacht Rainer Langhans zu sein. Nein, auch die Kritische Theorie kannte ich nur vom Hörensagen. Lieber trug ich Taschenbücher von Albert Camus oder Jean-Paul Sartre dekorativ herum. Und auch mit dem antiimperialistischen Diskurs war es nicht weit her. Ab und zu wachelte ich mit einer geschenkten Mao-Bibel herum; ansonsten besserte ich mit einer grafischen Version von Alberto Kordas berühmtem Guevara-Porträt mein Studentenbudget auf.

Die sogenannte Uni-Ferkelei ging völlig an mir vorbei, weil ich kaum Zeitung las und außerdem am 7. Juni 1968 gehörig unter Maturastress stand.

Morde

Man könnte meinen damaligen Zustand eventuell mit einem Zitat des legendären Satirikers Otto Grünmandl zusammenfassen: Politisch bin ich vielleicht ein Trottel, aber privat kenn ich mich aus.

Ich war damals viel zu sehr mit mir beschäftigt, um mich dem Weltgeschehen und seinen Umbrüchen gebührlich zu widmen. Ja, die Morde an Robert Kennedy, Martin Luther King und Malcolm X nahm ich bestürzt zur Kenntnis. (Das im Juni 1968 von Lieutenant William Calley koordinierte Massaker im vietnamesischen My Lai mit 504 ermordeten Zivilisten wurde ja erst im Jahr danach ruchbar.)

Martin Luther King Jr. Foto © AP

Als am 21. August Truppen des Warschauer Pakts in Prag einmarschierten, war mir die Tragweite überhaupt nicht bewusst. In aller Naivität hielt ich das für eine innerkommunistische Angelegenheit, die uns nicht groß berühren müsse.

Ich war zu dieser Zeit per Autostopp in England unterwegs, wo der vorangegangene „Summer of Love“ noch deutliche und bunte Spuren hinterlassen hatte. Ich schlief in Parks, aß in Billig-Kiosks und in der Londoner Carnaby Street erstand ich ein paar Klamotten, die mir den Respekt meiner Freunde und das Entsetzen meiner Eltern sichern würden. Den Soundtrack lieferten die Beatles („Hey Jude“), die Stones („Jumping Jack Flash“), Love Affair („Everlasting Love“), Manfred Mann („Mighty Quinn“) und viele mehr.

Im Kino reüssierten Stanley Kubricks „Odyssee 2001“ und Sergio Leones „Spiel mir das Lied vom Tod“. Sowohl der lakonische Sci-Fi-Streifen wie auch die Gewalt-Oper, vom Komponisten Ennio Morricone zusätzlich intensiviert, trafen den Geist der Zeit präzise.

Diverse Lederhosen-Sexklamotten oder die Zuckerbäcker-Erotik der „Angélique“-Serie oder Oswalt Kolles „Aufklärungs“-Filme hinkten ihm indes hinterher. Abgesichert durch die Antibabypille, angestachelt durch diverse Rocksongs und noch in sicherem Abstand zum HI-Virus taten wir die ersten Schritte in Sachen freier Sex: „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment“, lautete eine rotzfreche Devise dieser Zeit. Für mich hätte eher „Wer so spät mit der Ersten pennt ...“ gegolten. Denn spät, aber doch wurde ich in diesem Jahr von meiner Jungmännlichkeit befreit. - Für die Welt ohne Bedeutung, für mich die Erlösung.

1968 war eine atmosphärische Zwischenzone: Das erste Herz war verpflanzt, in Griechenland herrschten die Militärs, bis zu den Manson-Morden und dem Triumph von Woodstock sollte es noch ein Jahr dauern. Wir waren aber von einer euphorischen Renitenz durchflutet, die nichts mit den fiebrigen Empörungsgewittern in den sozialen Netzen von heute zu tun hatte.

Im Herbst kam ich in die steirische Landeshauptstadt Graz, um zu studieren. Völlig desinformiert inskribierte ich diverse Studienrichtungen, bloß, um dann deren Vorlesungen und Seminare zu schwänzen.

Massenrevolte war mangels Mittun der Arbeiterschaft hierorts kein großes Thema. Natürlich rumorte es in Künstler- und Intellektuellenkreisen. Aber der kluge Kulturlandesrat Hanns Koren leitete sie in den neu begründeten „steirischen herbst“ um. Bühne statt Straße. Immerhin gab es ein paar Typen mit ein paar flotten Aktionen, die den neuen Widerstand auch an die Mur brachten. Allerdings in durchaus bekömmlicher Form.

Da waren etwa Helmut Strobl, später Kulturstadtrat in Graz, der Wehrdienstverweigerern, so auch mir, zur Seite stand, lange bevor es einen Zivildienst gab. Oder die Gebrüder Waal, später hoch angesehene Lehrer, Politiker und Wissenschaftler, die mit Sinn für Humor protestierten. Und ein paar andere.

Sie waren älter als ich und ich - vielleicht aus unnötigem Respekt - drang damals nicht in ihre Kreise vor. Ich hielt mich an Wolfgang Pumpernig, selig, dessen clowneske Anarchie mir entgegenkam, weil ich einem sehr disziplinierten, bürgerlichen Elternhaus entronnen war. „Pugi“ machte mich mit Guevaras „Bolivianischem Tagebuch“ vertraut, mit dem Guerilla-Priester Camilo Torres und nahm mich zu privaten Protestaktionen mit. - Mein Interesse für den lateinamerikanischen Befreiungskampf sollte noch über Jahre wach bleiben, wenngleich ich heute weiß, dass der einstige Idealist Guevara zum politischen Irrlicht mit Latenz zum Töten mutiert ist.

Eines Nachts schändeten wir die Fassade eines Grazer Gymnasiums mit einem, nach Auges Meinung, faschistoiden Direktor. Mangels Spraydosen mussten wir die Botschaft mit Farbküberl und Schuhbürsterl anbringen. Sie lautete: „Hofrat M. parfümiert sich, weil's in der Schule stinkt“. Das dauerte halt seine Zeit und kostete mich etliche Tropfen Angstschweiß. Zumal die damals noch existierende Zeitung „Tagespost“ uns „Vandalen“ eine kurze Meldung widmete, betrachteten wir unsere Mission als erfüllt.

Nein, ich habe 1968, als das Jahr im Gange war, es in seiner historischen Bedeutung nicht erkannt. Und vielleicht wird es ja als enger Zeitraum auch überschätzt. Die Revolte begann zweifellos schon früher und währte auch noch länger.

Aber wenn 50 Jahre danach ein FPÖ-Politiker noch fordert, die „Hegemonie der 68er zu brechen“, und eine „konservative Konterrevolution“ ausruft, dann haben die 68er durchaus ihre Wirkung bestätigt.

