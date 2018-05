Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wiedersehen Reinhold Messner und Peter Habeler. © (c) ServusTV (ServusTV)

Herr Messner, welche Bilder verbinden Sie mit dem 8. Mai 1978, als Sie mit Peter Habeler ohne Sauerstoffflaschen den Gipfel des Mount Everest erreichten?

Reinhold Messner: Da gibt es Bilder, die stark in meine Erinnerungen eingebrannt sind. Aber es gibt auch Bilder in mir, die auf Bildern beruhen, die ich seither in Vorträgen gezeigt habe. Ich bin ein selbstkritischer Erzähler: Ich weiß, dass unsere Geschichten nur eine erinnerte Wirklichkeit sind. Und nicht die Wirklichkeit selber.

Und die Wirklichkeit ändert sich?

Reinhold Messner: Das sind 40 Jahre, die vorbeigegangen sind. In diesen 40 Jahren habe ich vielleicht 1000 Mal vom Everest erzählt, bin zigtausend Mal gefragt worden: „Wie war das denn genau damals?“ Damit verändern sich im Rückblick auch die Bilder. Und als ich von Hans-Peter Stauber die Möglichkeit bekam, diesen Everest-Film (Anm.: Dienstag, Servus TV, 20.15 Uhr) zu machen, galt es für mich erst einmal, eine Erzählform dafür zu finden.

Zur neuen Doku „Mount Everest - Der letzte Schritt“ ist Reinhold Messners dritte Regiearbeit. Die Doku erzählt von Messners und Peter Habelers Aufstieg auf den Everest und greift auf Material des Abenteuerfilmers Leo Dickinson zurück. Messner wird von Sohn Simon dargestellt. Ausstrahlung: Dienstag, Servus TV, 20.15 Uhr. Im Anschluss zeigt Servus TV eine Diskussion mit Messner und Habeler.

Gleichzeitig konservieren Sie in Museen, Büchern und Filmen Ihre Geschichte. Haben Sie das Bedürfnis, Dinge festzuhalten?

Reinhold Messner: Das ist nicht unbedingt meine Intention. Ich sehe mich heute als Storyteller. Wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, dann war mein größter Erfolg, über die vielen Jahre, das Geschichtenerzählen. Aber dazu muss man auch wissen, dass alles, was wir Menschen machen, nicht nur das ist, was wir machen, sondern auch das, was wir darüber erzählen. Auch unsere Nationen: Österreich ist nicht nur dieses Land und die Leute und die Historie, sondern auch die unendlich vielen Geschichten, die dazu erzählt werden.

Vom stürmisch-kalten Aufstieg am Südostgrat gab es keine Aufnahmen, diese haben Sie für Ihren Film mit Ihrem Sohn Simon nachgestellt. Wo wurde gedreht?

Reinhold Messner: In Sulden am Ortler. Das konnte man nicht drüben am Everest drehen, weil dann alle Verantwortlichen, etwa für Kamera oder Ton, tot gewesen wären. Wir beide sind ein kleines Team, das mehr und mehr versucht, eine eigene Erzählform zu finden, um Geschichten vom Berg zu erzählen. Der „Everest“ ist der dritte Film.

Zur Person Reinhold Messner wurde 1944 in Brixen, Südtirol, geboren. Gemeinsam mit Peter Habeler erreichte er am 8. Mai 1978 als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest (8848 Meter) ohne Zuhilfenahme von Sauerstoffflaschen. Weitere Meilensteine: Messner war als Erster auf allen Achttausendergipfeln. Er durchquerte die Antarktis, Grönland und die Wüste Gobi.

Sie sprechen im Film von Ihrer Everest-Besteigung als Akt des Verzichtsalpinismus.

Reinhold Messner: Peter Habeler und ich haben den Verzichtsalpinismus an das Maximum der damaligen Zeit geführt. Der Verzichtsalpinismus begann 1968: Aus Amerika kam die Erkenntnis, wenn wir alle technischen Mittel einsetzen, ist der Alpinismus obsolet. Wir trugen diesen Verzichtsalpinismus auf die 8000er, trieben ihn auf die Spitze. Der Verzichtsalpinismus hat keinen Erfolg gehabt, er ist heute obsolet.

Heute hat man den Eindruck, es dominiert der All-inclusive-Alpinismus.

Reinhold Messner: Ich nenne das Pisten-Alpinismus. Man baut eine Piste und über diese bringt man die Leute rauf. Die Piste ist die größte Hilfe, um auf den Everest zu kommen. Nicht der Sauerstoff.

Gesellschaftlich ist „Verzicht“ en vogue, dennoch besitzen wir immer mehr. Warum tut man sich so schwer mit dem „Weniger“?

Reinhold Messner und sein Sohn Simon Messner bei den Dreharbeiten. Foto © (c) ServusTV / Tabea Baur (ServusTV / Tabea Baur)

Reinhold Messner: Weil Politik und Wirtschaft aufgebaut sind auf Wachstum. Wenn heute ein Land sagt, Deutschland zum Beispiel, wir fahren unser Wachstum auf null zurück, dann ist Deutschland in fünf Jahren pleite. Im Grunde müssten wir das alle gemeinsam tun, dann ginge es auch. Aber die Politik hat nicht gelernt, mit Nullwachstum zu leben - und damit ist auch der Einzelne in dieser Mühle.

Im Film heißt es, Bergsteigen sei ein Spiel des Leidens. Heute ist das Bergsteigen für Sie hoffentlich kein Leiden mehr?

Reinhold Messner: Dieser Ausdruck fiel in einem Gespräch mit Oswald Oelz. Ich meinte, Bergsteigen habe spielerischen Charakter, und er antwortete, „allerdings das Spiel der Leiden“. Das ist der beste Ausdruck, den man in diesem Zusammenhang finden kann. Es ist wirklich keine Lust, auf 8000 Meter bei 40 Grad minus in einem starken Sturm zu stehen, und es fährt einem diese eisig kalte Luft in die Lungen, während man wie ein Hund atmet.

Bezieht sich diese Lust auf den Reiz des Erfolgs danach?

Reinhold Messner: Nein, das ist wieder was anderes. Das Spielerische kommt davon, dass ich tun kann, was ich will. Ich kann die Route legen, wie ich will: Das ist eine spielerische, beinahe künstlerische Möglichkeit. Das, was nachher kommt, ist eine Art Wiedergeburtsgefühl. Man hat das Gefühl, man hat sich das Leben selbst wieder zurückerobert. Da oben war das Leben infrage gestellt, man hätte auch sterben können. Wenn man zurückkommt, hat man dieses Selbstmächtigkeitsgefühl: Ich habe mit meinem Selbsterhaltungstrieb gespielt, ihn bis an den Rand des Erträglichen getrieben. Aber ich habe es überlebt.