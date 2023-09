Der einsam gelegene Bergsee im hinteren Lignitztal belohnt mit viel Ruhe und traumhafter Aussicht. Wer es gerne etwas ruhiger hat, ist am Lig-nitzsee an den Südhängen der Schladminger Tauern an der richtigen Adresse. Schon die Anreise über Mariapfarr ist ein Genuss. Gepflegte Bauernhöfe inmitten grüner Wiesen prägen das idyllische Landschaftsbild im Lungau.

Von dunklen Tauerngipfeln begrenzt, geht es tief ins Lig-nitztal hinein. Ganz hinten, am Fuße des Graunock, liegt in einem Talkessel der kristallklare Lignitzsee. Eine zauberhafte Wasserperle, die zum Verweilen einlädt. Hartgesottene wagen sogar einen Sprung ins kalte Wasser. Mehr Erfrischung geht nicht.

Die Wanderung beginnt beim Parkplatz vor einem Schranken etwa 1,5 Kilometer hinter dem Gehöft Kocherbauer. Ab hier geht es zu Fuß oder auch mit dem Mountainbike taleinwärts. Gemütlich wandern wir leicht ansteigend zu den Lignitzalmen (1540 m). Die Rinder, die dort im Sommer grasen, haben die höheren Weiden bereits verlassen.

Die Lignitzalm mit ihren Hütten © Herbert Raffalt

Hinter den letzten Hütten wird der Weg etwas steiler, der gut markierte Steig führt rechts am Hang hinauf bis zur Waldgrenze. Nun ist es nicht mehr weit bis zum See. Ein schönes Platzerl am Ufer ist schnell gefunden. Für eine Pause oder zum Planschen. Zurück geht es dann wieder entlang der Aufstiegsroute.