Eine Wanderung über die weitläufige Karsthochfläche des Dachsteins ist ebenso spannend wie lehrreich. Auf den ersten Blick erscheint dieses Gebirge eintönig und abweisend. Doch bei genauerem Hinschauen eröffnet sich eine gleichermaßen interessante wie auch formenreiche Welt aus kreidebleichem Kalkgestein und zarten Gewächsen. Das im Regenwasser gelöste Kohlendioxid aus der Luft zersetzt die Oberfläche des Gesteins und lässt ungewöhnliche Formen und wie von Künstlerhand geschaffene Oberflächen entstehen.

Auf dem Krippenstein hoch über dem Hallstätter See nehmen wir uns den Heilbronner Rundwanderweg vor. Der schön angelegte Karstlehrpfad führt in einer dreistündigen Wanderung durch die faszinierende Welt am Hochplateau.

Die Route auf den Krippenstein © KLZ/Infografik

Die Tour beginnt mit der Seilbahnfahrt von Obertraun zur Bergstation am Krippenstein. Oben angekommen, eröffnet sich ein erster beeindruckender Blick auf das Dachsteinmassiv. Wir folgen dem gut markierten Rundweg in Richtung Heilbronner Kreuz. Der breite Weg führt über hügeliges Karstgelände, das dicht mit Latschen bewachsen ist. Die erste Attraktion ist der „Dachstein Hai“: Kleine Besucher haben hier die Möglichkeit, in den stählernen Fisch zu klettern und die Landschaft durch sein Maul zu bestaunen.

Der Dachstein Hai ist eine Aussichtsplattform © Herbert Raffalt

Nach rund 1,5 Stunden erreichen wir das Heilbronner Kreuz. Der Ort erinnert an die Tragödie von 1954, bei der eine deutsche Schülergruppe bei einem Wettersturz den Tod fand. Weiter geht es in westlicher Richtung bis zur Abzweigung zum Hirzkarseelein. Der kurze Abstecher zur kleinen Karstlacke lohnt sich. Die Schlussetappe führt uns zur Talstation der Krippensteinbahn. Mit der Teilstrecke 3 geht es hinauf zum Ausgangspunkt.