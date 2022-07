Hoch über dem Ennstal, am Südrand des Toten Gebirges liegt verträumt auf einer stufigen Aussichtsterrasse die Stoiringalm. Dort wartet ein romantisches Hüttendorf am Fuße des 1696 Meter hohen Feldl. Der sanfte Grasberg ist ein von Ost nach West gestreckter Bergrücken mit einem stattlichen Gipfelkreuz am höchsten Punkt. Trotz der geringen Höhe bietet der Gipfel einen herrlichen Ausblick auf den nahen Grimming, die spitze Felsnadel des Hochtausing und natürlich auf die zahlreichen Erhebungen im Toten Gebirge.

Die Wanderung beginnt am Parkplatz "Spechtensee". Erreichbar ist der Ausgangspunkt über die Ortschaft Wörschachwald. Vom Parkplatz geht es hinauf zur Straße, dann rechts zum Gehöft Mojer. Hier wandern wir über den Hof in Richtung Storingalm. Der Wanderweg führt angenehm über Wiesen, dann durch einen Hochwald hinauf zum "Kurz-Bankerl". Hier gibt es einen schönen Ausblick auf den Spechtensee. Nach einer kurzen Rast geht es weiter zur Stoiringalm.

Bei den oberen Hütten geht es links über einen Steilhang hinauf zum Stoiringhals. Oben angekommen, folgen wir dem Bergrücken nach links bis zum Gipfelkreuz. Der Ausblick vom Gipfelbankerl auf den Grimming sowie den Niederen Tauern und die Erhebungen im Toten Gebirge ist bemerkenswert.

Zurück geht es entlang der Aufstiegsroute oder am Kreuz weiter nach Westen zum Hochtor (30 Min) dann links hinunter zum Wörschachwalderhof. Von hier entlang der Straße wieder zum Ausgangspunkt.