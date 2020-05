Viele juckt es nach dem Lockdown schon in den Wanderschuhen. Dabei sollten wir heuer in den Bergen mit besonders viel Bedacht unterwegs sein – mit den Coronaregeln für Wanderer im Rucksack.

Auch wenn man am Gipfel über den Dingen steht, gelten wegen des Coronavirus neue Sicherheitsregeln © serkat Photography/stock.adobe.com (WWW.SERKAT.AT)

Endlich wieder raus in die Natur, die Ruhe in den Bergen und Bewegung in frischer Höhenluft genießen. Bei Bergfexen ist die Ungeduld durch den späten Start in die Wandersaison wegen der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen schon groß. Und auch auf Unerfahrene haben die Berge nach dem Lockdown eine magische Anziehungskraft.