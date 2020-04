Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen“, sagte schon Goethe © RAFFALT

Der nächste Sommer kommt bestimmt! Dass wir in ferne Länder reisen können, scheint derzeit eher unwahrscheinlich. Da wir aber in einem der schönsten der Welt zu Hause sind, fällt es nicht so schwer, die Urlaubspläne der Situation anzupassen und die Reise einfach „per pedes“ vor der Haustüre zu beginnen. Keine Staus auf den Autobahnen, keine mühsamen Langstreckenflüge mit endlosen Verspätungen. Einfach die Schuhe schnüren, den Rucksack schultern und losmarschieren. Für mehre Tage, eine Woche oder auch länger.