Kulinarik mit Ausblick: Die Rettensteinhütte zählt zu den begehrtesten Wohlfühloasen in der Region © RAFFALT

Am Fuße des mächtigen Rötelsteins – auch als Rettenstein bekannt – liegt die Rettensteinhütte. Geführt wird die beliebte Einkehrstation am Oberberg im Salzburger Filzmoos von einem lokalen Urgestein. Der Sepp, so kennen ihn seine Stammgäste, hat immer einen lockeren Spruch auf Lager und darauf folgt dann meist ein Schnapserl aus heimischer Produktion. Doch bevor wir uns auf der Hütte verwöhnen lassen, sollten wir erst ein paar Höhenmeter aufsteigen, um die drohenden Kalorien wieder auszugleichen.