Der Große Speikkofel im Biosphärenpark Nockberge bietet genug Platz zum Staunen und Durchatmen © HERBERT RAFFALT

Auf der Suche nach Schnee muss man selbst in den Kärntner Nockbergen höher aufsteigen: Nur oben auf den sanft geschwungenen Kuppen der Gurktaler Alpen zeigt sich der Winter in seiner ganzen Pracht. Ideale Voraussetzungen für eine Schneeschuhwanderung bieten sich in St. Lorenzen im Gemeindegebiet Ebene Reichenau.