Trotz der milden Temperaturen ist der Weißensee von einer massiven Eisschicht überzogen © Raffalt

Der Weißensee in Kärnten gilt als größte präparierte Natureisfläche der Welt. Zahlreiche Eisläufer ziehen in den Wintermonaten ihre eleganten Spuren über die spiegelglatte Fläche. Der 6,5 km² große See ist mit seiner beständig zufrierenden Eisfläche weit über die Grenzen des Landes als besonderes Naturerlebnis bekannt.