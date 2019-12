Facebook

Zart erhellen die Lichter der Filzmooser „Weihnachtsidylle“ den Almboden am Fuße der Bischofsmütz © Coen Weesjes

Eindrucksvoll ragen die beiden Felsnadeln der Bischofsmütze über dem weitläufigen Almboden empor. Am Fuße des markanten Doppelgipfels liegen verträumt die Hütten und Stallungen der Unter- und Oberhofalm. Zur Adventzeit wird der Rundweg um den Almsee romantisch mit Fackeln beleuchtet. Sogar eine kleine Stadt gibt es am See zu sehen.