Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eisig kalte Aussichten vom Jufenkreuz (1802 m) auf den Millstätter See © HERBERT RAFFALT

Da die kurvenreiche Lammersdorfer Almstraße im Winter gesperrt ist, beginnt der Aufstieg zur Lammersdorfer Hütte und weiter zum Jufenkreuz bereits am Mautschranken in Grantsch am Millstätter Berg. Damit wird aus der gemütlichen Wanderung inmitten der Millstätter Alpe eine ausgewachsene Wintertour mit herzhaften 900 Höhenmetern Aufstieg. Belohnt wird man für seine Mühen mit Schnee und einer überwältigenden Aussicht auf die umliegende Bergwelt und den Millstätter See.