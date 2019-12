Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herrlicher Panoramablick vom Krahbergzinken über den Seerieszinken zum Höchstein © Herbert Raffalt

Das Hochdruckwetter sorgt in den Bergen für prächtigen Sonnenschein. Während sich im Tal zäh der Nebel hält, ist es in höheren Lagen bereits von der Früh weg schön. Wer also einen perfekten Wintertag erleben möchte, muss hoch hinauf. Auf der Schladminger Planai wurde am vergangenen Wochenende die nagelneue 10er-Gondelbahn eröffnet. Eleganter geht es nicht. Die großen Kabinen mit viel Glas bringen uns bequem von Schladming zum Gipfel auf die Planai.