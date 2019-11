In Südtirol ist „Urlaub am Bauernhof“ ein Mix aus Erlebnis, Brauchtum und Kulinarik. Im Herbst beginnt mit dem „Törggelen“ die fünfte Jahreszeit.

Am Pflanzerhof in Burgstall bei Meran können bei einer Hofführung die Weinberge erwandert werden © KK/ROTER HAHN, Frieder Blickle

Wer Urlaub am Bauernhof macht, rechnet in erster Linie mit Tieren. Schweinen, Kühen, Ponys, aber wohl kaum mit einer Fledermaus. Sie ist der heimliche Star am Pflanzerhof in Burgstall bei Meran. Für die flatternden Gesellen eher unüblich, lebt sie alleine in einem 50 Meter tiefen Stollen inmitten des südlich ausgerichteten Weinberges auf über 500 Meter Seehöhe.