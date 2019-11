Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Langsam legt sich eine zarte Schneedecke über den Gipfel am Rötelstein © Herbert Raffalt

Die ungewöhnlich hohen Temperaturen der vergangenen Wochen werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Der goldene Herbst hat uns lange mit nahezu ungetrübtem Sonnenschein und prächtigem Wanderwetter verwöhnt. Aber jetzt hat uns eine Kaltfront erreicht und das Wetter nachhaltig getrübt. In den höheren Lagen ist es winterlich geworden. Die Nadeln der Lärchen rieseln von den Ästen und sorgen am Boden knisternd für eine schöne Herbststimmung.