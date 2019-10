Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick vom Trattberg über den Tennengau bis zur Stadt Salzburg © Herbert Raffalt

Die klaren Herbsttage bieten eine nahezu uneingeschränkte Fernsicht. Während sich in den Tälern oft schon ein hartnäckiger Bodennebel bildet, gibt es in den höheren Lagen ideale Voraussetzungen für eine Wanderung in der milden Herbstsonne.