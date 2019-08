Facebook

Die beeindruckende Lichtstimmung am Gipfel des Feistererhorns © Herbert Raffalt

Wer stille, abgelegene Wanderwege mag, ist hier an der richtigen Adresse: Das Feistererhorn ist ein ebenso schöner wie auch selten bestiegener Berg in den Seckauer Tauern. Das Tourengebiet rund um das Hochreichhart-Schutzhaus darf zu Recht als Geheimtipp bezeichnet werden. Gleich mehrere aussichtsreiche Kamm- und Gipfelwanderungen kann man vom schön gelegenen Traditionshaus auf der Stubalm ansteuern. Den Auf- und Abstieg zum Feistererhorn schafft man mit etwas Kondition auch an einem Tag.