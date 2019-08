Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vom Ramolhaus geht es zum höchsten Punkt des Ötztaler Urwegs zum Ramoljoch © Ötztal Tourismus

In Zahlen gegossen macht der Ötztaler Urweg schon etwas her: 182 Kilometer in 60 Stunden Gehzeit. Aufgeteilt in zwölf Etappen mit fünf Talstufen in sechs Gemeinden. Die längste Tagesetappe umfasst 19 Kilometer und 1337 Höhenmeter. Wenn man sich als Reisender per pedes allerdings in das mit 65 Kilometern längste Seitental Tirols begibt, vergisst man schnell die Mühen, die stundenlange Wanderungen mit sich bringen.