Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beeindruckender Blick auf die smaragdgrünen Lanischseen © Herbert Raffalt

Der gern verwendete Begriff „Tal der tausend Wasser“ trifft besonders auf das Land- und Naturschutzgebiet des Pöllatals zu. Die gesamte Wegstrecke wird von wilden Wassern begleitet. Von allen Seiten stürzen Bäche in den engen Talboden. Etwas oberhalb der Ochsenhütte am Lanischwasserfall verschwindet der rauschende Torbach gar in ein dunkles Loch, um nach rund 50 Metern wieder aufzutauchen.