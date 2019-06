Facebook

Der Prebersee ist ein alpiner Moorsee, der auf einer Höhe von 1514 Metern liegt © RAFFALT

Geheimnisvoll funkelt der Prebersee im Licht der Morgensonne. Aus dem Moor gelöste Schwebstoffe verleihen dem stillen Naturjuwel seine dunkle Farbe. Berühmt ist der See für sein seit dem Jahr 1832 durchgeführtes Wasserscheibenschießen. Dabei werden Zielscheiben nahe über der Wasseroberfläche angebracht, sodass der Schütze auf das Spiegelbild im See zielt und das Bleigeschoss in die Scheibe springt.