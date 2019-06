Facebook

Malerisch liegt der kleine Ort Arriach am Fuße des Wöllaner Nocks © HERBERT RAFFALT

Die Hofwanderung in Arriach bietet neben landschaftlichen Reizen auch Einblicke in die bäuerliche Kulturgeschichte der Region. Der Rundweg führt vom Ortszentrum in Arriach zu mehreren Höfen, wo anhand von Tafeln deren Bedeutung und die Entwicklung beschrieben werden. Daneben sind auch Dörrhütten, Troadkästen und ein Blochstadel zu bewundern.