Die Weiße Narzisse auf den Feuchtwiesen rund um das Ennstal und im Ausseerland © Herbert Raffalt

Seit 60 Jahren wird im Salzkammergut - wie am vergangenen Wochenende - das Narzissenfest gefeiert. Zahlreiche Gäste bestaunen alljährlich die prächtigen Figuren, die aus Tausenden Narzissen gefertigt sind. Hauptattraktionen sind der sonntägliche Stadtkorso in Bad Aussee und der Bootskorso am Grundlsee. Wer seinen Besuch im Ausseerland mit einer Wanderung verbinden möchte, kann in Tauplitz dem Weg entlang des Grimmingbachs bis zum „Glücksplatz“ folgen, wo die feuchten Wiesen nahe dem Wasserfall mit Narzissen übersät sind.