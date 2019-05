Facebook

Der Weg der heiligen Bernadette beginnt bei der Pfarrkirche Unterlamm © Herbert Raffalt

Das milde Klima, die abwechslungsreiche Landschaft und die Aussicht auf eine deftige Brettljause in einer der zahlreichen Buschenschanken sind nur einige Argumente für einen Ausflug in die Südoststeiermark. Die Natur zeigt sich im Mai von ihrer schönsten Seite. Die Wiesen leuchten in üppigem Grün, in den Gärten blühen Primeln, Traubenhyazinthen und Tulpen, die Wälder duften nach frischem Lebensglück. Inmitten des steirischen Thermenlandes, in der Gemeinde Unterlamm, startet der 13 Kilometer lange „Handspur-Erlebensweg der Sinne“.