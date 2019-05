Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Zöhrer baute die Hoffnungskirche mit Blick auf den Weißensee nach einem „persönlichen Gotteserlebnis“ © Helmuth Weichselbraun

Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Stimmt. In Naggl am Kärntner Weißensee erinnert nur mehr die tatsächlich so getaufte Hoffnungskirche an ein früheres Urlaubsparadies. Sie hat weder Mauern noch ein Dach, scheint aber dennoch voller Fresken zu sein. Der Herrgott selbst hat sie geschaffen. Wer von den verwitterten Holzbänken zum steinernen Alter schaut, sieht den See und die Wälder. Ein Gebäude im eigentlichen Sinn ist nur der kleine Turm mit drei Glocken, die manchmal noch bei Hochzeiten läuten.