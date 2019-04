Facebook

Der Freienstein ist ein tolles Trainingsziel im Ennstal © HERBERT RAFFALT

Noch ist es auf den hohen Gipfeln im Oberen Ennstal sehr winterlich. Wem der Sinn nach einem Gipfel steht, muss sich ein Ziel suchen, das unter der 2000er-Marke liegt. Eine meiner ersten Touren nach dem Winter führt mich stets auf den Freienstein (1279 m) im Gröbminger Land. Die anspruchsvolle Gratwanderung ist eine tolle Trainingstour für den kommenden Bergsommer. Der unscheinbare Felsrücken bietet nahezu hochalpines Gelände mit kurzen Kletterpassagen unterhalb der Baumgrenze.

Die Route auf den Freienstein Foto © KLZ/Infografik

Ausgangspunkt ist das Feuerwehrhaus im kleinen Ferienort Assach. Zunächst bleiben wir auf dem „100er-Wanderweg“ in nördlicher Richtung, der uns vorbei am Fußballplatz durch einen duftenden Mischwald hinauf zur Assacher Scharte (1140 m) führt. Nun halten wir uns rechts und folgen der Hinweistafel zum Freienstein. Ein schmaler Gratweg bringt uns zur ersten mit Drahtseilen gesicherten Felsstufe. Über einen Kamm, der mit Kiefern und Föhren bewachsen ist, geht es weiter Richtung Gipfel. Die leichte Kletterei macht Spaß und so ist das Kreuz am höchsten Punkt bald erreicht.

Foto © HERBERT RAFFALT

Nach einer Rast geht es entlang der Aufstiegsroute zurück bis zur Assacher Scharte. Hier folgen wir dem Forstweg nach links in südöstlicher Richtung. An einer scharfen Rechtskehre halten wir uns links und folgen der Waldstraße bis zu einer Wiese, die wir in einer großen Schleife umgehen. Am unteren Ende der Wiese kommen wir zu einem Gehöft am Assachberg. Nun folgen wir der Zufahrtsstraße hinunter bis zum Start.

Die Tour Ort: Gemeinde Assach/Ennstal

Ausgangspunkt: Feuerwehrhaus in der Nähe des Dorfplatzes (761 m)

Gehzeit: Zum Gipfel 2 Stunden, 620 Höhenmeter