Der Südwesten der USA bietet unglaubliche Abenteuer und faszinierende Naturlandschaften für die ganze Familie © Herbert Raffalt

Das Colorado-Plateau im Südwesten der USA zählt mit seiner wild zerklüfteten Erosionslandschaft zu den faszinierendsten Regionen Nordamerikas. Hier werden die schöpferischen Kräfte der Natur in einem einzigartigen Spiel der Formen und Farben sichtbar, die in Jahrmillionen fantastische Felsskulpturen geschaffen hat. Die aus rotem Sandstein geformten Figuren und die engen Schluchten, die sogenannten „Slot Canyons“, üben auf große wie kleine Besucher eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus.

Unsere Rundtour beginnt in Las Vegas, der schillernden Stadt inmitten der Wüste von Nevada. Mit staunenden Augen flanieren wir Hand in Hand durch die glitzernde Metropole mit ihren einarmigen Banditen, leuchtenden Roulettetischen und einer schwindelerregenden Achterbahnfahrt auf dem Dach des Stratosphere Tower.

Foto © KLZ/Infografik

Mit dem Leihauto geht es nach einer zweitägigen Eingewöhnungsphase hinaus in die Weite des Westens. Vor den ersten Siedlern, die um 1540 in die Region kamen, lebten die Anasazi-Indianer in Kliffhäusern, die man in Mesa Verde besichtigen kann. Mehr als 82.000 Ruinen geben Einblick in die Geschichte der Ureinwohner lange vor Columbus.

Unser erstes Ziel ist der Bryce Canyon: Der gigantische Felskessel ist berühmt für seine spitz zulaufenden Felsformationen, Hoodoos genannt. Der schön angelegte Rimtrail führt uns in drei Stunden zu verschiedenen Aussichtspunkten.

Blick über den Bryce Canyon Foto © Herbert Raffalt

Beladen mit Eindrücken geht es für uns weiter nach Norden ins Spanish Valley nach Moab. Rund um die kleine Wildweststadt befindet sich eine ganze Reihe von Sehenswürdigkeiten wie der Arches-Nationalpark und Canyonlands sowie der kleine Dead Horse Point State Park. Tipp: Unbedingt ein paar Tage extra einkalkulieren.

Der Weg führt uns Richtung Süden in das legendäre Monument Valley an der Grenze zwischen Arizona und Utah, dessen rote Tafelberge inmitten der Wüste als Filmkulissen in unzähligen Western weltberühmt geworden sind. Auch in Page am Lake Powell sollte man einen Zwischenstopp einlegen und die Antelope Canyons besuchen. Sie zählen zu den faszinierendsten Attraktionen im gesamten Südwesten. Ein amerikanischer Fotograf verglich die Szenerie gar mit einer aus Stein geschriebenen Symphonie.

Die Steinbögen im Arches-Nationalpark Foto © Herbert Raffalt

Wir steuern unser letztes Ziel an, bevor wir wieder nach Las Vegas zurückkehren: Im hinteren Bereich des Zion-Nationalparks stehen die Narrows auf dem Programm. Der Virgin River hat dort im weichen Navajo-Sandstein eine gigantische Schlucht gegraben. Staunend betrachten wir auch dieses Naturschauspiel und sind uns einig, dass wir noch lange nicht alles gesehen haben im roten Herzen Amerikas.