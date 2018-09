Facebook

Oberhalb vom Zaunersee liegt die 2013 neu errichtete Franz-Fischer-Hütte © Herbert Raffalt

Eindrucksvoll erhebt sich das Mosermandl wie eine Felsnadel über dem Naturpark Riedingtal. Der ebenso schöne wie auch anspruchsvolle Gipfel zählt zu den begehrtesten Bergzielen im Salzburger Lungau.

Es gibt mehrere Aufstiegsvarianten, wir haben uns für die besonders schöne Route entschieden, die über die 2013 in modernem Design neu errichtete Franz-Fischer-Hütte (2020 m) führt.

Die Route aufs Mosermandl Foto © KLZ/Infografik

Vom Parkplatz am Gasthof Schliereralm geht es los. Wir marschieren zunächst taleinwärts am Ufer des Schlierersees entlang bis zur Unteren Eßlalm. Hier zweigt der Weg zur Franz-Fischer-Hütte nach rechts ab. Eine steile Schotterstraße bringt uns in rund einer Stunde zum schön gelegen Alpenvereinshaus oberhalb des Zaunersees.

Foto © Herbert Raffalt

Nun folgen wir der Markierung zur Windischscharte (2304 m), wo wir nach rechts abbiegen. Ein steiler Weg führt uns auf eine karstige Hochebene, über ein beeindruckendes Geröllfeld geht es zur Westseite des Mosermandls. Die letzten Höhenmeter zum Gipfel führen durch einen steilen Kamin (gesichert mit einem Stahlseil) direkt zum Kreuz.

Die Tour Ort: Zederhaus im Lungau

Ausgangspunkt: Parkplatz beim Gasthof Schliereralm (1495 m; Mautstraße)

Gehzeit: von der Franz-Fischer-Hütte zum Mosermandl 4 Stunden; 1185 Höhenmeter

Nachdem wir die grandiose Aussicht genossen haben, geht es südseitig wieder sehr steil hinunter ins Gruberkar, an einer gelben Wegtafel dann links zum romantischen Essersee und weiter zur nahen Franz-Fischer-Hütte. Von hier wandern wir wieder auf der bekannten Route zurück zum Ausgangspunkt.