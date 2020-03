Es gibt nicht viele letzte Ruhestätten, die einen so schönen Ausblick haben wie dieser viktorianische Friedhof in Glasgow.

Die „Bewohner“ der Nekropolis genießen den Blick über Glasgow © Peter Reiner/stock.adobe.com

Ihre letzte Reise traten sie über die Seufzerbrücke an. Nur dass die in diesem Fall nicht in Venedig, sondern in Schottlands größter Stadt liegt. Das hemdsärmelige Glasgow steht im Schatten seiner eleganten Schwester Edinburgh. Dabei kommt die Stadt als freche, junge Destination gerade richtig in Gang.