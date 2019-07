Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Miroir d’Eau, einem flachen, 3500 Quadratmeter großen Brunnen, spiegelt sich die Börse von Bordeaux © Fotolia - Christophe Faugere

Eine riesige Weinflasche auf dem Flughafen von Bordeaux zeigt dem Reisenden, wo er gelandet ist: im größten Qualitätsweinbaugebiet der Welt. 680 Millionen Flaschen Bordeaux werden im Jahr gefüllt, pro Sekunde wechseln 20 Flaschen den Besitzer.

Der Atlantik ist gleich um die Ecke, damit waren England, Spanien, die Niederlande und später Amerika schon immer leicht zu bedienen. Der Wein aus Bordeaux war schon vor 2000 Jahren gefragt und machte die Stadt an der Garonne im 13. Jahrhundert zum größten und reichsten Hafen der Welt.

Diese Vormachtstellung wurde mit kluger Politik und penibler Beobachtung des Weltmarktes lange gehalten. Als die Glasflasche den Weinhandel im 18. Jahrhundert revolutionierte oder um 1850 die Eisenbahn aufkam – ständig baute Bordeaux seine Stellung noch aus.

„Die reichen Reeder, Händler und Winzer prägen mit ihren Bürgerhäusern heute noch die Stadt“, erzählt unsere Begleiterin Aurélie Chopy. Sie ist in Bordeaux aufgewachsen und weist auf die Küche hin, in der – no na – der Rotwein eine wichtige Rolle spielt, vom Fleisch bis zu den Süßigkeiten wie den berühmten Cannelés Bordelais.

Wer so stark auf ein einziges Produkt fixiert ist, lebt gefährlich. Im Jahr 1875 bekam es Bordeaux mit der Reblaus zu tun. Ein Viertel der 85 Millionen Weinstöcke wurden vernichtet. Es dauerte Jahre, bis man resistente Sorten züchten konnte und es wieder bergauf ging.

Bordeaux: Mehr als nur eine Weinmetropole Der Miroir d'Eau ist ein flacher, fast 3500 Quadratmeter großer Brunnen, in dem sich die Börse von Bordeaux spiegelt. Direkt an der Garonne gelegen und ein absolutes "Muss". Franz Pototschnig Mit dem Segway durch die Weingärten des Chateau La Renommée in Saint-Laurent-des-Combes, etwa 45 Kilometer nordöstlich von Bordeaux im Département Gironde. Franz Pototschnig Eine Segway-Fahrt macht durstig, also ab in die Weinkost ins Chateau La Renommée, mit erlesenen, vielfach prämierten Weinen. Franz Pototschnig Auch das Auge isst mit, sagt man. das gilt auch für das Restaurant im Chateau La Dominique. Das gläserne Lokal eröffnet den Blick in die Weingärten - und auf das köstliche Essen auf dem Teller. Franz Pototschnig Die Desserts tragen ebenso dazu bei, dass man "wie Gott in Frankreich" speist. Man sollte darauf nicht verzichten, egal, wo man einkehrt. Franz Pototschnig Flanieren durch die Altstadt von Bordeaux mit ihren schönen alten Geschäften. Die Chocolaterien und Biscuiterien zum Beispiel bieten Süßigkeiten, die etwas anders sind als daheim. Franz Pototschnig Der FoodCourt La Boca ist eine neue, trendige Adresse in den ehemaligen Schlachthöfen von Bordeaux. 14 verschiedene nationale "Corners" laden am Quai de Paludate zum Probieren, von vietnamesisch bis klassisch französisch. Franz Pototschnig Die 2016 eröffnete Cité du Vin, also "Stadt des Weines", ist ein Weinmuseum, das nicht nur die Geschichte des Weinbaues, sondern auch die heutigen Weinanbaugebiete in aller Welt näherbringt und Einblick in diesen Wirtschaftszweig gibt. Im Bild die Vinothek mit Weinen aus aller Welt. Franz Pototschnig In der Cité du Vin findet man auch Wein-Souvenirs aller Art, von originellen Korkenziehern bis zum kniffligen Weinkorken-Puzzle. Franz Pototschnig Schokolade und Biscuits in großer Vielfalt bietet Larnicol am Place du Parlament. Franz Pototschnig Das Magasin général ist eine beliebte kulinarische Anlaufstelle vor allem für junge Leute und andere, die es gern deftig haben. Kräftige Burger mit Pommes stillen den großen Hunger, dazu jede Menge Biersorten. Franz Pototschnig Das malerische mittelalterliche Dorf Saint-Émilion ist Unesco-Weltkulturerbe. Jährlich wird es von 1,2 Millionen Tagestouristen besucht, das Dorf selbst hat 270 Einwohner. Franz Pototschnig Wenn man die Gelegenheit hat, sollte man unbedingt die Weinkeller der Weingüter besuchen und an einer Verkostung teilnehmen, die meist zu Pauschalbeträgen angeboten werden. Im Bild der Keller des Chateau La Dominique. Franz Pototschnig Ein Tipp zum Schluss: Damit der Urlaub mit Sicherheit ein Flop wird, sollte man sich zwei Dinge vornehmen: Abnehmen und jeden Euro zweimal umdrehen. Franz Pototschnig 1/14

Dies alles erfährt man in der Cité du Vin. Das 2016 eröffnete Museum zeigt den Wein in allen Epochen und Kulturen. Verkosten ist erwünscht, kaufen ebenfalls, und zwar erhält man Weine von Tahiti bis Schweden.

„38 Prozent aller Franzosen würden gerne bei uns in Bordeaux leben“, strahlt Arélie. Kein Wunder, Bordeaux hat die höchste Restaurantdichte von ganz Frankreich – das allein ist schon eine reife Leistung! Aber ausgerechnet jene, die es geschafft haben, dort zu leben, halten sich gerne auf den Weingütern im Umland auf. Ein besonders Schönes ist das „Château La Dominique“ nahe Saint-Émilion. Erst kürzlich vom Stararchitekten Jean Nouvel renoviert, bietet es tolle Küche und Führungen durch den Weinkeller, in dem jährlich 110.000 Flaschen gefüllt werden, die USA und China sind Hauptkunden.

Reisetipps Restaurants: Bordeaux River Cruise: Gediegen speisen während der Garonne-Bootsfahrt.

„La Terrasse Rouge“ im Château La Dominique, mit weitem Blick über die Weinberge.

Unterkunft: Hotel Majestic, gut gelegenes Vier-Sterne-Haus.

Bordeaux City Pass: 29 Euro für 24 Stunden Öffis und Eintritt in 20 Museen und Baudenkmäler.

Flug: Volotea fliegt zweimal pro Woche Wien-Bordeaux.

Frankreich-Informationen: https//at.france.fr

Tourismus-Informationen:

www.bordeaux-tourismus.de www.gironde-tourisme.fr



www.saint-emilion-tourisme.com; www.volotea.com

Das wunderschön erhaltene mittelalterliche Saint-Émilion ist Unesco-Weltkulturerbe, zählt 270 Einwohnern und 1,2 Millionen Touristen jährlich. Naheliegender Tipp: Die Hauptreisezeit meiden! Bei 3000 Weingütern und einer Menge malerischer Dörfer ist in dieser hügeligen Idylle ohnehin für jeden Geschmack etwas dabei.

Was früher undenkbar war: Es gibt mittlerweile exzellente Rosé- und Weißweine aus Bordeaux, die schon fast ein Fünftel der Anbaufläche bedecken.