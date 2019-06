Facebook

Die Dschunke hält auf den Victoria Harbour zu © Patrick Foto/stock.adobe.com

Er kringelt sich durch die Luft wie Korkenzieherlocken. In den Glasfassaden vereinen sich seine Spiegelungen zu Doppelhelices. Der Qualm des Räucherwerks liegt in Hongkongs DNA, sogar in den Tempeln des Mammons im Bankenviertel. Es kann nicht schaden, wenn auch die Heiligen ein Auge auf die Aktienkurse haben.