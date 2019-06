In Townships von Kapstadt und Johannesburg brodelt es. In kulinarischer Hinsicht.

Kapstadt und der Tafelberg © Deyan/stock.adobe.com

Glaubt man der nicht gerade kleinen Community an Reisenden, die das Online-Portal Tripadvisor mit Feedback füttert, liegt das beste Restaurant Kapstadts nicht etwa in Camps Bay oder Constantia, sondern in der Township Langa. Und das liegt vielleicht auch daran, dass die Betreiber Nomonde und Vukile Siyaka das „Mzansi“ nicht als Lokal, sondern als Zuhause begreifen: Das Essen wird nicht von einem ausgebildeten Koch zubereitet, vielmehr stehen hier Frauen und Männer am Grill, die echte Hausmannskost zubereiten. Zum butterweichen Rindereintopf, cremigen Spinat und Maisgrieß gibt es afrikanische Marimba-Livemusik.