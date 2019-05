Sir Williams-Ellis baute sich in einer walisischen Bucht sein eigenes Dorf. Ein sehr unbritisches, by the way.

Das künstliche walisische Dorf Portmeirion © gilbertdestoke/Fotolia (Tony Brindley)

Also es ist ganz einfach. Von Llandudno an der Nordküste biegt man scharf links ab in den Nationalpark Snowdonia. Kommt vorbei an Betws-y-Coed, dann geht es ein Stückchen durch den Wald von Gwydir Richtung Blaenau Ffestiniog und wenn man langsam genug fährt, um das Ortsschild von Penrhyndeudraeth lesen zu können, ist man auch schon fast da - in Italien!?