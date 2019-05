Tickets vorab kaufen: Am besten bucht man seine Tickets noch vor der Reise direkt auf der Webseite der Sehenswürdigkeit. Aber Achtung: Es gibt durchaus auch unseriöse Webseiten, die mit Ticket-Imitaten locken. Keinesfalls sollte man auf vergünstigte Ticket-Angebote "auf der Straße" eingehen. Auch bei diesen Lockangeboten handelt es sich oftmals um Betrug.

City Cards: "Um Warteschlangen zu umgehen, eignen sich City Cards, die es für nahezu jede Metropole gibt. Reisende haben damit neben 'Vorrang' beim Zutritt zu vielen Sehenswürdigkeiten weitere Vorteile - wie freien bzw. stark ermäßigten Eintritt in Museen und andere Attraktionen. Oft gelten City Cards auch als Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr", sagt ÖAMTC-Expertin Renner.

Voranmeldung: Einige Attraktionen können ohne entsprechende Voranmeldung gar nicht besucht werden. So ist z.B. für den Besuch der Berliner Reichstagskuppel eine Anmeldung absolute Voraussetzung.

Besuchszeitraum: Bei manchen Sehenswürdigkeiten ist es nötig, vorab online bzw. per App einen Zeitslot für die Besichtigung zu buchen (z.B. Sagrada Familia in Barcelona). "Wer zu spät kommt, erhält keinen Eintritt mehr, geschweige denn eine Rückerstattung des Ticketpreises", warnt die Expertin.