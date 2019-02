Weißrusslands Hauptstadt Minsk will Anschluss in Europa finden. Das soll auch über den Sport funktionieren.

Der Siegesplatz bei Nacht © proslgn/stock.adobe.com

Minsk. Eine europäische Hauptstadt. Die Metropole der letzten Diktatur Europas. Einen „richtigen“ Zugang zu dieser – zugegeben äußerst schmucken – Stadt im Herzen Weißrusslands zu finden, ist nicht leicht. Aber immerhin leichter als bisher: Reisende, die das Staatsgebiet über die Luft in die Hauptstadt antreten, dürfen seit Juni 2018 ohne Visum bleiben. 30 Tage lang.

Dennoch hat man die Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt als Österreicher nicht auf dem Radar. Lange hinter dem Eisernen Vorhang, stets enger Partner und so etwas wie ein Schattendasein fristendes, provinzielleres Abziehbild Russlands, tritt Weißrussland nicht als erstes Ziel der Begierde für Touristen in Erscheinung.

Die Vernetzungen mit Österreich sind allerdings wachsend. Schließlich gibt es kaum ein westeuropäisches Land, das so viel in die weißrussische Wirtschaft investiert. Die Rede ist von rund 356 Millionen Euro an Direktinvestitionen über Banken, Versicherungen oder Unternehmen. Und das sieht man: in Form von neuen Wohnbauten, einer Gastro-Meile im Inneren der Stadt.

Ein Hauptgrund für das flächendeckende Herausputzen des belarussischen Herzstücks sind die Europaspiele, die im Sommer in Minsk ausgetragen werden. Mit der Minsk-Arena, dem Falcon-Club und dem neuen Fußballstadion wurden drei prunkvolle Sportstätten errichtet, die Schieß-, Box-, Badminton-Halle und Radbahn zudem ausgebaut. „Die Weißrussen sind extrem sportbegeistert. Und die tolle Infrastruktur trägt ihren Teil dazu bei“, sagt Simon Clegg, Direktor der Veranstaltung.

Die große Liebe zum Sport ist nur eine der Eigenheiten der Weißrussen. „Gesellig, gastfreundlich, aktiv und fleißig.“ So beschreibt Olga, Fremdenführerin in ihrer Heimatstadt, ihre Landsleute. Das spiegelt sich auch im Nachtleben wider. Im Zentrum Minsks, einer Mischung aus Sowjet-Bau und zeitgenössischer Architektur, reihen sich Restaurants, Bars und Klubs aneinander. Wer hier eine „Degustation“ bestellt, bekommt eine ganz spezielle Form von Einkehr serviert: Ein Tablett mit sechs Spirituosen – etwa Brot-, Kren- oder Kirschschnaps – wird nebst Most serviert. Dazu werden reichlich kleine Happen als Unterlage gereicht. Speck und Essiggurken auf Schwarzbrot als „Beilage“.

Danach empfiehlt sich deftige Kost von selbst: Eintöpfe mit viel Schweinefleisch und reichlich Kartoffeln sind Grundnahrungsmittel. „Wir essen und lachen einfach gerne“, fasst Yuri Lukaschenka, Leiter von Backaldrin Weißrussland, kurz und schmunzelnd zusammen. Das österreichische Unternehmen betreibt hier eine Tochterfirma.

Minsk ist auch ein Zentrum osteuropäischer Geschichte. Der Platz der Fahne oder das Heldenmuseum berühren auf vielen Ebenen. Bedrückend und zugleich beeindruckend beschreibt den betriebenen Aufwand der staatlichen Inszenierung wohl am besten.

Ein überdimensionierter gepflasterter Platz, auf dem nur die rot-grün-weiße Flagge des Landes flattert, und ein Museumskomplex, der sich fast ausschließlich mit der Rolle der UdSSR im Zweiten Weltkrieg befasst und die Wichtigkeit Weißrusslands als „Kornkammer“, Produktions- und Industriestätte der Sowjetunion herausstreicht, gelten als der große Stolz von Präsident Aleksandr Lukaschenko. Vom Museumsdach weht übrigens noch immer die sowjetische Fahne.