1. LX Factory

Hip und trendy ist diese Location in einer aufgelassenen Garn- und Stofffabrik im Stadtteil Alcantara. Von angesagten Lokalen bis zu hoffnungsfrohen Start-ups reicht das Spektrum des coolsten Orts der Stadt. Der bröckelnde Putz ist Teil des Charmes des Ausgehviertels.

2. Pharmacia

Auf einer Anhöhe in der Altstadt thront die sehenswerte Lokalität, in der auch das Pharmaziemuseum beheimatet ist. Die Personenwaage am Eingang können Sie getrost ignorieren, wenn Sie in das Innere der chilligen „Apotheke“ vorstoßen, um sich an Tapas & Co zu delektieren – am besten, indem man sich die Portionen teilt. Der Messbecher wird hier zum Weinkühler, angestoßen wird mit Cocktails, die Namen wie Ibuprofeno tragen.

Rua Marechal Saldanha 1

3. Telecabine Lisboa

Von der (Doppelmayr-)Gondelbahn aus bewundern Sie die Weite des Tejo und das moderne Weltausstellungsgelände (Parque das Nações) von 1998. Die 17,2 km lange Vasco- da-Gama-Brücke ist einen Steinwurf entfernt.

4. Azulejo-Nationalmuseum

Die bunten Kacheln sind so allgegenwärtig, dass man ihre Schönheit kaum wahrnimmt. Dem nationalen Kulturerbe ist auch ein Museum gewidmet: Im ehemaligen Kloster Madre de Deus wartet ein Kleinod auf Bewunderer der Azulejo (arabisch für

Kachelwerk).

Rua Madre de Deus 4

5. Time Out Market

Wer coole Food Halls mag, wird den Time Out Market im Mercado da Ribeira lieben: Rund 30 Restaurants bieten bis Mitternacht, an Wochenenden sogar später, alles, was Herz & Magen begehren. Nur Sitzplätze sind Mangelware. Keine Billigimbisse, keine Ketten. Bacalhau – Kabeljau –, das Nationalgericht der Portugiesen, gibt es hier natürlich auch. Für die zweite Nationalspeise müssen Sie aber in die „Pastéis de Belém“ pilgern. Für die Törtchen Pastéis de Nata nehmen Fans lange Wartezeiten in Kauf.

6. Legendäre Tram-Linie 28E

Von gemächlich bis rasant kurven die Trams durch Lissabon. Die museal anmutenden, knarrenden, gelben Wagen sind ein Touristenmagnet: Zum Öffi-Tarif können bei Cabrio-Feeling Anstiege, enge Kurven und verwinkelte Altstadtgassen erkundet werden. Lassen Sie sich keinesfalls eine Rundfahrt mit Carreira 28E, deren quietschende Wagen 20 Sitzplätze umfassen, entgehen. Start an der Praça Martim Moniz.

