Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für den Besuch des Guggenheim-Museums sollte man ausreichend Zeit einplanen © FOTOLIA

Ja, es stimmt. Ich war auf dem Jakobsweg unterwegs. Am Camino del Norte, nahe dem Atlantik. Es waren allerdings nur ein paar Hundert Meter: in der Altstadt von Bilbao. Dort, wo sich in den engen Gassen die kleinen Korb-, Hut- und Sportgeschäfte sowie Bars aneinanderreihen, sind Pflastersteine und Schilder mit der Jakobsmuschel als Wegmarkierungen zu sehen. Hin und wieder stapfen echte Pilger mit erdverkrusteten Wanderschuhen und Rucksack in Richtung Santiago de Compostela durch.

Mehr zum Thema Top 10 Die besten Tipps für den Urlaub im Baskenland