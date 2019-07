In der „Fog City“ San Francisco gibt es einen Ort, an dem immer die Sonne scheint. Wenn auch nur als Mosaik.

Das Mosaik der Moraga-Treppe © KK

Ein Bild von der weltberühmten, kurvenreichen wie blumengeschmückten und stets von Menschenmassen belagerten Lombard Street oder von den nicht minder bekannten „Painted Ladies“ am Alamo Square in San Francisco zu machen – das kann jeder. Fortgeschrittene Städtereisende halten sich an die Einheimischen und landen für ein ähnlich cooles Fotomotiv im Sunset District im Westen von Frisco. Einem Viertel, in dem sich nur wenige Touristen tummeln.