Birmingham hat weit mehr Kilometer an Kanälen als Venedig. Man kann sie per Boot erkunden © FOTOLIA

Es ist eng. Es ist kalt. Und es ist dunkel. Alle paar Schritte muss man sich ducken, weil man sich sonst den Kopf stößt. „Passen Sie auf, die Treppen sind auch nicht ungefährlich“, warnt Jonathan Print. Er muss es wissen: Immerhin ist der ehrenamtliche Tourguide, der durch die drei denkmalgeschützten Häuser in der Ecke zwischen Inge und Hurst Street führt, selbst noch in einem „Back to Back“ aufgewachsen. So wie seine Eltern vor ihm.