Zeit für den Sommer

Wer träumt nicht schon von der nächsten Auszeit? Am liebsten im warmen Süden, wo der Sommer etwas länger anhält, als nur zwei, drei Monate und man laue Abende und Abkühlung im Meer auch noch im Herbst finden kann.

Doch bis dahin dauert es oftmals noch ein paar Monate. Warum verkürzen wir uns also nicht einfach die Zeit und erhöhen die Vorfreude auf Sonne, Strand und Meer. Wie? Wir fangen einfach schon einmal mit der Urlaubsplanung an.

Wer in der Hauptsaison und Ferienzeit verreisen möchte, sollte unbedingt frühzeitig buchen und sich die Rabatte nicht entgehen lassen. Vor allem wer sowohl beim Reisezeitraum als auch beim Reiseziel wenig flexibel ist, sollte seine Urlaubsplanung schon im Winter starten. Darunter fallen vor allem Familien, die nur in der Ferienzeit verreisen können.

Der große Vorteil: man kann noch ziemlich frei wählen, welche Hotel- und Zimmerkategorie man letztendlich haben will. Außerdem stehen noch die besten Hotels in Top-Lage und Flügen mit den favorisierten Flugzeiten zur Auswahl.

Das beliebteste Reiseziel der Ruefa-Kunden in der vergangenen Sommersaison war Griechenland mit einem starken Anteil von über 20 Prozent am Gesamtumsatz. Auf Platz zwei folgten Spanien (14%) und Italien (8%) sowie die Aufsteiger des Jahres 2018: Ägypten (5%) und die Türkei (5%).

Wer vor hat seinen Urlaub nächsten Sommer in diesen Top-Destinationen zu verbringen, der sollte am besten schon jetzt nach passenden Angeboten suchen. Das gilt umso mehr für alle, die anstatt des klassischen Badeurlaubs am Mittelmeer eine Kreuzfahrt in Betracht ziehen. Gerade bei der Buchung von Schiffsreisen gibt es tolle Rabatte für Frühbucher und nur wer rechtzeitig plant, kann sicher sein, dass auf dem gewünschten Schiff noch die passende Kabine frei ist.

Vor allem Familienkabinen sind nicht unbegrenzt verfügbar und sehr rasch ausgebucht. Wer noch Entscheidungshilfe für ein Reiseziel für den nächsten Sommer braucht, dem stehen die Ruefa Reiseexperten gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Der Besuch im Ruefa Reisebüro lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon, denn wer bis Ende Jänner bucht, kann sich den Frühbucherbonus sichern.