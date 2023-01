Die Le­on­hard­hüt­te am Malta­berg ist ein idea­ler Aus­gangs­punkt für Tou­ren auf das Fa­schau­ner­eck und das Stubeck. Der ganz­jäh­rig ge­öff­ne­te Stütz­punkt liegt im­mer­hin auf 1600 Me­tern See­hö­he – somit braucht man sich um eine aus­rei­chen­de Schnee­la­ge keine Sor­gen ma­chen. Vor allem das Stubeck ist bei Tou­ren­neu­lin­gen sehr be­liebt. Der Auf­stieg ist nicht allzu steil und gut zu fin­den. Und am Gip­fel wird man mit einer herr­li­chen Aus­sicht be­lohnt.

Von der Le­on­hard­hüt­te führt ein fla­cher Alm­weg in nörd­li­cher Rich­tung ins Al­men­ge­biet der Fa­schaun. Schon nach we­ni­gen Schrit­ten geht es an einer gel­ben Weg­mar­kie­rung rechts ab. Wir fol­gen einem schma­len Forst­weg über einen Steil­hang hin­auf zu einem Heu­stadl. Hier stap­fen wir flach wei­ter durch einen lich­ten Lär­chen­wald.

Herrliche Aussichten am Stubeck © Kleine Zeitung

In sanf­ten Keh­ren stei­gen wir zu einer wei­te­ren Weg­mar­kie­rung auf, von der wir einem lang ge­zo­ge­nen Berg­rü­cken in Rich­tung Gip­fel fol­gen. Meist ist der Kamm vom Wind ab­ge­bla­sen, so­dass an man­chen Stel­len der ge­fro­re­ne Boden her­vor­kommt.

Den­noch ist der Weg zum Gip­fel ein purer Ge­nuss. Die Aus­bli­cke zu bei­den Sei­ten des Ber­ges sind schlicht über­wäl­ti­gend. Ganz oben mar­kiert ein ein­fach ge­hal­te­nes Kreuz den höchs­ten Punkt der Tour.