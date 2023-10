Ägypten ist ein Land voller rauer Schönheit und Relikten der wahrscheinlich beeindruckendsten antiken Kultur, die die Welt je gesehen hat. Die Ehrfurcht gebietenden Kulturschätze und atemberaubenden Landschaften dieses Landes werden perfekt ergänzt durch die Wärme und Gastfreundschaft seiner Bewohner. Wir können (noch) nicht in die Vergangenheit reisen, aber Ägypten kommt dem schon eher nahe. Erleben Sie eine einzigartige Reise durch das facettenreiche Ägypten. Sie bekommen Einblicke in die reiche antike Kultur, die faszinierenden Wüsten und Oasenlandschaften sowie in die Großstädte Kairo und Alexandria. Höhepunkt der Reise ist eine Nilkreuzfahrt, die Sie zu den bedeutendsten archäologischen Stätten führen wird. Lassen Sie die Eindrücke anschließend beim Sonnen und Baden in Hurghada Revue passieren.

Das Angebot

Flüge Wien – Alexandria sowie Hurghada – Wien

1 Nächtigung in Alexandria und 2 Nächtigungen in Kairo

1 Nächtigung im Schlafwagenzug von Kairo nach Assuan

3 Nächtigungen mit Nilkreuzfahrt an Bord eines landestypischen 5-Sterne-Schiffes

2 Nächtigungen mit All-inclusive-Badeaufenthalt am Roten Meer

Verpflegung, Transporte und Besichtigungsprogramm lt. Programm

Angebot gültig nur für Kleine-Zeitung-Club-Mitglieder

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 11.-21.1.2024



Preis: Ab 1.799 Euro pro Person im DZ

EZZ-Zuschlag: 680 Euro



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Reisebüro Kuoni GesmbH

Sackstraße 14

8010 Graz

T. (0316) 82 45 71

Mail:office.graz@kuoni.at