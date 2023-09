Spannende Abenteuer im Land der Mayas

Fliegen Sie mit HITREISE nach Mexiko und tauchen in das Leben der Maya. Erleben Sie in 13 aufregenden Reisetagen Mexiko mit all seiner reichen Geschichte und Kultur, seinen atemberaubenden Landschaften und seiner fabelhaften Küche. Die Rundreise führt vom Naturschutzgebiet, dessen Lagune Heimat diverser Krokodile und Schildkröten ist, bis hin zu den am besten erhaltenen Maya-Stätten in Chichén Itzá. Was Sie sonst noch erleben können: Sie fahren nach Merida, der Hauptstadt von Yucatán. Auf dem Weg dorthin halten Sie im magischen Izamal. Auch die koloniale Barockstadt Campeche steht auf dem Programm. Auf dem Weg nach Chichén Itzá tauchen Sie in Uxmal in die Geschichte der Puuc-Architektur ein. Später entdecken Sie die Stadt Valladolid. Ihr letzter Stopp ist die Mayastätte Tulum. Danach Rückfahrt zum Badehotel, in dem Sie die Tage 6 bis 11 ausgiebig genießen können.

Das Angebot

Flug ab/bis Wien – Cancun mit AUA in der Eco Class, ein Freigepäck bis 23 kg (alle Transfers vor Ort

4 x Nächtigung/Frühstück Mittelklasse-Rundreisehotels

deutschsprachige Reiseleitung während der Bus-Rundreise

Besichtigungen und Eintritte laut Programm

7 x Nächtigung im 4-Sterne-Hotel Allegro Playacar oder im5-Sterne-Hotel Dreams Playa auf Basis All Inclusive

exklusive Ortstaxen

Angebot gültig nur für Kleine-Zeitung-Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termine : 11.-23.2.2024 und 17.-29.3.2024

: 11.-23.2.2024 und 17.-29.3.2024 Preis pro Person im DZ im 4-Sterne-Hotel Allegro Playacar : 2.995 Euro, EZZ: 900 Euro

: 2.995 Euro, EZZ: 900 Euro Preis pro Person in der JS im 5-Hotel Dreams Playa Mujers: 3.495 Euro, EZZ: 1100 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Hitreise GmbH

Karfreitstraße 3

9020 Klagenfurt

Tel.: (0463) 59 55 00

Mail: hitreise@hitreise.at



Buchung unter: www.hitreise.at/hitreise-exklusiv/mexiko