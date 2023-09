Italienisches Flair trifft Wellness

Ischia, die „grüne Insel“, ist wegen ihrer landschaftlichen Vielfalt und ihres milden Klimas ein beliebtes Urlaubsziel. Besucher schätzen sie aufgrund der wunderbaren Thermalbäder und ihrer tollen Wanderwege durch die Weinberge mit Blick auf den Golf von Neapel. Shoppingfreunde und Liebhaber guten Essens kommen auf der langen Promenade zwischen Ischia Porto und Ischia Ponte voll auf Ihre Rechnung. Was Sie an diesen acht Tagen erwartet: Die Reise beginnt mit dem Bustransfer nach Triest und dem Flug nach Neapel. Anschließend geht es mit Bus und Fähre auf die Insel Ischia ins Hotel. Während Ihres Aufenthaltes (Tag 2 bis 7) lernen Sie Ischia bei einer geführten Inselrundfahrt kennen. Fakultativ gibt es noch einen Ausflug nach Procida oder eine Wanderung durch die Weinberge. Am letzten Tag erleben Sie vor dem Rückflug auch noch Neapel bei einer Besichtigung.



Das Angebot

Busfahrt nach Triest (Aufpreis ab Graz), Flüge und Transfers

7x N/DZ/HP 4*Hotel Sorriso Therme/Forio/Ischia

2 x Fango im Hotel (Voraussetzung: obligatorische ärztliche Untersuchung zum Preis: 40 EUR)

Inselrundfahrt mit Einkehr in einem Weinkeller

einstündige deutschsprechende Stadtrundfahrt in Neapel

exklusive Ortstaxen

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Termine: 4.-11.11.2023 oder 22.-29.03.2024

Preis pro Person im DZ: 895 EUR

DZ-Meerseite: 84 EUR

EZZ: 140 EUR

Fakultativer Ausflug Procida: 69 EUR

Fakultative Wanderung: 49 EUR

Aufpreis Ostertermin: 200 EUR

Busanreise ab Graz: 50 EUR

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.



Hitreise GmbH

6x in Kärnten

Tel.: (0463) 59 55 00

E-Mail: hitreise@hitreise.at



Buchung unter: www.hitreise.at/hitreise-exklusiv/ischia/