Vorfreude auf einen märchenhaften Advent

Diese Busreise ist etwas für Romantiker: Zauberhafte Schlösser und stimmungsvolle Adventmärkte bringen Lichterglanz und Lebkuchenduft in die Vorweihnachtszeit. Mit dem Retter-Luxusbus erreichen Sie am ersten Reisetag München, nach einem Abstecher zum Berchtesgadener Adventmarkt. In München wohnen Sie im zentral gelegenen Hotel Holiday Inn City Center. Am zweiten Reisetag wartet ein echtes Highlight: das Märchenschloss Neuschwanstein. Tag drei ist schließlich München selbst gewidmet, bei einem geführten Stadtspaziergang entdecken Sie Bayerns Hauptstadt. Fakultativ wartet am Abend ein Vivaldi-Konzert im Schloss Nymphenburg. Am letzten Reisetag geht es weiter nach Chiemsee zum Schloss Herrenchiemsee, welches Versailles nachempfunden ist. Vor der Heimfahrt bleibt noch freie Zeit, um den Adventmarkt auf der Fraueninsel zu entdecken.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

3 x Übernachtung mit Frühstück im Hotel Holiday Inn City Center

München

München Besichtigung Neuschwanstein

Stadtspaziergang München

Schlossadvent in Kaltenberg

RETTER-Reiseleitung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer: 598 EUR

EZZ: 130 EUR

Konzertkarte Kategorie A: 63 EUR

Termin: 14.-17.12.2023



RETTER Reisen

Winzendorf 144, Pöllau

Büroöffnungszeiten: Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr

Tel. (03335) 3900

E-Mail: reisen@retter.at

www.retter-reisen.at