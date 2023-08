Operngenuss in Dresden

Lernen Sie die Kunst und Kultur in der Barock-Hauptstadt Europas näher kennen.

Erleben Sie eine unvergessliche Aufführung von Turandot – Giacomo Puccinis letzter Oper – in der Semperoper. Und auch sonst ist das „Elbflorenz“ Sachsens immer eine Reise wert! Aus dem Programm: 1. Tag: Anreise. 2. Tag: Dresden klassisch & modern. Nach dem Frühstück geht es im Zuge einer Stadtrundfahrt durch Dresdens Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Am Nachmittag Erkundung der Altstadt bei einem Stadtrundgang – es geht u. a. auf die Brühlsche Terrasse, den „Balkon Europas“ mit seinem traumhaften Blick auf das Elbtal. Der Abend steht zur freien Verfügung. 3. Tag: Glitzernde Preziosen im Grünen Gewölbe. Im Residenzschloss in der Schatzkammer August des Starken funkeln Gold, Silber und Diamanten. Bestaunen Sie 3.000 unermessliche Schätze und Meisterwerke der Silber und Goldschmiedekunst. Am Nachmittag bleibt ausreichend Zeit, sich auf den genussvollen Abend in der Semperoper vorzubereiten. 4. Tag: Heimreise.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

3x ÜN/ FR im 4-Sterne-Hotel, zentrale Lage

3x Stadtführungen und Eintritte lt. Programm

Stadtrundfahrt laut Programm

Ortstaxe

RETTER-Reisebegleitung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer: 587 EUR

EZZ: 85 EUR

Opernkarte Turando: 111 EUR

Termin: 20.-23.11.2023



RETTER Reisen

Winzendorf 144, Pöllau

Büroöffnungszeiten: Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr

Tel. (03335) 3900

E-Mail: reisen@retter.at

www.retter-reisen.at